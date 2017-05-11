Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinde Emlak Bankası'nın tasfiye sürecinden çıkarılması ile ilgili maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



Teklifin ilgili 10. maddesi ile Emlak Bankası'nın marka değeri bilinirliği ve aktif varlıklarının yeterliliği dikkate alınarak, bu çerçevede tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal komisyonda yaptığı açıklamada, "Bu yasal düzenlemenin sonunda BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılacak ve banka faaliyete geçecek. Şu aşamada banka için bir özelleştirme ya da sektörel banka yapma planlarımız yok" dedi.



Ağbal önce bankanın yeni yönetiminin belirleneceğini ardından bu yönetimin hükümete bankanın geleceğine ilişkin bir plan getireceğini belirtti.







kaynak:sabah