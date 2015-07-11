

İstanbul'un Boğaz manzaralı semti Emirgan'da, deniz kıyısında yer alan bazı ağaçlar iddiaya göre 'manzarayı kapattığı' gerekçesiyle kesildi.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kesilen ağaçların fotoğrafları çevre sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.







Tepkiler çığ gibi büyüdü, kesim sosyal medyada günün konusu oldu. Tepkilerin artması üzerine sahildeki işletmelerden gelen açıklamada "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından sahil genişletme çalışması yapımı sırasında



yapılan ağaç kesiminin bizimle alakası yoktur" denildi.