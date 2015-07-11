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EMİRGAN'DA MANZARA İÇİN AĞAÇ KATLİAMI İDDİASI


EMİRGAN'DA MANZARA İÇİN AĞAÇ KATLİAMI İDDİASI
Tarih : 11 Temmuz 2015, 19:45
Puan Ver : Emirgan'da Manzara İçin Ağaç Katliamı İddiası(5/10)5


İstanbul'un Boğaz manzaralı semti Emirgan'da, deniz kıyısında yer alan bazı ağaçlar  iddiaya göre 'manzarayı kapattığı' gerekçesiyle kesildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kesilen ağaçların fotoğrafları çevre sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



Tepkiler çığ gibi büyüdü, kesim sosyal medyada günün konusu oldu.  Tepkilerin artması üzerine sahildeki işletmelerden gelen açıklamada "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından sahil genişletme çalışması yapımı sırasında

yapılan ağaç kesiminin bizimle alakası yoktur" denildi.








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