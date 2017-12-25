EMİRATES'İN TUNUS'A İNİŞİ YASAKLANDI
Tunus Hükümeti, bir grup Tunuslu kadının uçuşuna izin vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri hava yolu şirketi Emirates'in ülkenin başkentine inişini yasakladı.
Tunus Hükümeti, bir grup Tunuslu kadının uçuşuna izin vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri hava yolu şirketi Emirates'in ülkenin başkentine inişini yasakladı. Ulaştırma Bakanlığı, Emirates uçuşlarını yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun hale getirene kadar yasağın devam edeceğini bildirdi.
TUNUSLU KADINLARIN UÇUŞUNA İZİN VERMİYOR
BAE ise, Tunuslu kadınların uçağa binmelerine güvenlikle ilişkili alınan bilgi nedeniyle izin verilmediğini, güvenlik bilgisinin spesifik prosedürler uygulamayı gerektirdiğini savundu.
Tunus basınına göre Tunuslu kadınların Dubai'ye gitmek için Emirates ile uçmalarına birkaç gündür izin verilmiyor. Bazı kadınlar BAE'ye seyahatlerinin geciktiğini ve bazıları da vizelerinin ek incelemeye alındığını ifade ediyorlar. (Foreks)
Kaynak: haberinburada
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