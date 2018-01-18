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Emirates, Airbus'tan 16 Milyar Dolarlık 36 Adet Uçak Siparişi Verdi

EMİRATES, AİRBUS'TAN 16 MİLYAR DOLARLIK 36 ADET UÇAK SİPARİŞİ VERDİ

Airbus, A380 model süper jumbo jetlerin kaderini belirleyecek görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Şirket, Emirates ile toplam değeri 16 milyar dolar olan 36 adetlik sipariş için anlaşmaya vardı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Emirates, Airbus'tan 16 Milyar Dolarlık 36 Adet Uçak Siparişi Verdi(7/10)3

Emirates ve Airbus arasında uzun süredir devam eden süper jumbo jet müzakereleri sona erdi ve siparişte anlaşıldı. Bugün duyurulan anlaşmaya göre 36 adet Airbus A380 model süper jumbo jet karşılığında Emirates Hava Yolları'na tam 16 milyar dolar ödeyecek.

ÇİFT KATLI 800 YOLCU KAPASİTESİ VAR

800 üzeri yolcu kapasitesi bulunan çift katlı A380 uçakları dünyanın en büyük ticari yolcu jeti olarak bulunuyor. Dubai merkezli Emirates 36 uçaklık siparişe ait teslimatlarını 2020 yılından itibaren alacak.

Fransız üretici Airbus için bu sipariş büyük önem taşıyordu zira dünyada jumbo jet uçaklara olan talebin azalmasıyla birlikte Airbus, A380 programını gözden geçiriyor ve Emirates'ten beklenen sipariş alınamazsa A380 üretimini aşamalı olarak bitirmeyi planlıyordu.

Airbus COO'su bu sipariş gelmediği takdirde programı durdurmaktan başka çareleri olmadığını ve Emirates'in 8-10 yıllık periyotta yıllık 6 uçak alabilecek nadir şirketlerden olduğunu belirtmişti.

60 MİLYAR DOLARLIK ALIŞVERİŞ YAPMIŞTI

Emirates tarafından yapılan açıklamada "Şirketimizin 101 uçaktan oluşan güçlü A380 filosu ve mevcut siparişlerle gelecek 41 uçakla birlikte Emirates A380 programına olan güvenini filosunu toplam değeri 60 milyar dolar olan 178 uçağa çıkararak göstermiştir. " denildi.

BAE'li şirket, büyümelerinde ve müşteri memnuniyetlerinde A380'in geniş tasarımının etkisinin büyük olduğuna da dikkati çekti.

Öte yandan, yeni A380 siparişinde uçakların hangi motora sahip olacağı için henüz açıklanmadı. Airbus bu programda hem GE hem de Rolls-Royce marka motorları kullanıyor ve seçeneklerin değerlendirilme aşamasında olduğu söyleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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