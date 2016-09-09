

THY Euroleague için alternatifli ve güçlü bir kadro oluşturan Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe'nin kadroda



düşünmediği ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Boşnak asıllı milli forvet Emir Preldzic'i renklerine bağlıyor.







Coach Zeljko Obradovic'in kadroda yer vermeyi düşünmediği ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Darüşşafaka Doğuş'a gönderilen Emir Preldzic'e ezeli rakip Galatasaray talip oldu.







Fenerbahçe, 3 yıl için 3.5 milyon Euro'luk sözleşmesi bulunan 29 yaşında ve 2.06 boyundaki tecrübeli forvet, dün Sarı-Lacivertli kulüple görüşmelerini tamamlayıp kontratını feshetti.







Galatasaray'ın yaptığı teklife sıcak bakan Emir'in, Sarı-Kırmızılılar ile de masaya oturup kendisine 2 yıl için yapılan teklife ‘evet' dediği ifade edildi. Emir'in, Galatasaray'dan ilk yıl için 300 bin Euro alacağı belirtildi. Boşnak asıllı oyuncunun Cimbom ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.