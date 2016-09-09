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emir preldzic, galatasaraylı oluyor!

EMİR PRELDZİC, GALATASARAYLI OLUYOR!

G.Saray Odeabank, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Emir Preldzic ile prensip anlaşmasına vardı. İmza atması artık an meselesi...

Tarih : 09 Eylül 2016, 09:46
Puan Ver : Emir Preldzic, Galatasaraylı Oluyor!(7/10)9


THY Euroleague için alternatifli ve güçlü bir kadro oluşturan Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe'nin kadroda

düşünmediği ve karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Boşnak asıllı milli forvet Emir Preldzic'i renklerine bağlıyor.



Coach Zeljko Obradovic'in kadroda yer vermeyi düşünmediği ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Darüşşafaka Doğuş'a gönderilen Emir Preldzic'e ezeli rakip Galatasaray talip oldu.



Fenerbahçe, 3 yıl için 3.5 milyon Euro'luk sözleşmesi bulunan 29 yaşında ve 2.06 boyundaki tecrübeli forvet, dün Sarı-Lacivertli kulüple görüşmelerini tamamlayıp kontratını feshetti.



Galatasaray'ın yaptığı teklife sıcak bakan Emir'in, Sarı-Kırmızılılar ile de masaya oturup kendisine 2 yıl için yapılan teklife ‘evet' dediği ifade edildi. Emir'in, Galatasaray'dan ilk yıl için 300 bin Euro alacağı belirtildi. Boşnak asıllı oyuncunun Cimbom ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.








Etiketler: Emir  Preldzic  Galatasaraylı  Oluyor    haber

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