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Eminönü'nde ortaya çıktılar! Gören şaştı kaldı

EMİNÖNÜ'NDE ORTAYA ÇIKTILAR! GÖREN ŞAŞTI KALDI

Dünyaca ünlü performans grubu "Blue Man Group", Eminönü meydanında halkla bir araya geldi. Başlarına mavi maske takan grup üyelerini gören vatandaşlar şaştı kaldı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı(5/10)1

Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu "Blue Man Group", Eminönü meydanında halkla bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve BKM işbirliğiyle İstanbul'a gelen grup, yarın Zorlu PSM'de gerçekleştirecekleri gösteriden önce, Eminönü'nde sergiledikleri sokak performanslarıyla ilgi çekti.

MISIR ÇARŞISI İÇİNDEKİ DÜKKANLARI GEZDİ

Halk tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile birlikte öz çekim yaptı. Showları sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

"GÖSTERİMİZİ PAYLAŞMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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