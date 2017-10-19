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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı
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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY PROJESİ İÇİN HALİÇ'E KAZIK ÇAKILDI

Eminönü-Alibeyköy arasını 30 dakikaya düşürecek tramvay projesi kapsamında, Haliç'e kazık çakıldı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı(6/10)2

Haliç'e Eminönü-Alibeyköy arasında hizmet vermesi için yapılacak olan tramvay hattını oluşturulacak olan dolgu alanı için çalışmalar başladı. Feshane ve Eyüp Anadolu Lisesi arasında kalan yaklaşık 900 metre mesafede başlayan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışmaları ve denize çakılan kazıklar ise havadan görüntülendi. Projenin çalışmaları Haliç Kongre Merkezi'nin tam karşı kıyısında başlarken tramvay için yapılacak dolgu alanları için Haliç'e onlarca kazık çakıldı.

14 İSTASYONU OLACAK

Eminönü-Alibeyköy arasını 30 dakikaya düşürecek projenin 10 kilometrelik bir hattı kapsaması ve 14 istasyonu olacağı belirtiliyor. Görüntülerde Haliç'e çakılan kazıklar ve işçilerin çalışmaları gözler önüne serildi. Proje kapsamında dolgu alanı olrak belirlenen yerlerde iş makinaların çalışmalarını yürüttüğünü görüldü.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINA DAHA HIZLI ULAŞILACAK

Tramvay hattı sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na daha hızlı ulaşacağını dile getiren Hasan Yeşilyurt, "Tramvay çalışmaları güzel oluyor. Bizde pankartları okuyorduk gerçekleşirse çok güzel bir şey. Tarihi eserlere zarar veriyorsa tabi ki herkes karşı çıkar. Tarihi eserleri koruyarak varsa orada çevresinden dolaşarak gidilmesi lazım. Buradan ben Sabiha Gökçen'e normalde nasıl giderim? 50 vesayet yapmam lazım. Ama 86 dakikada gidiliyorsa hakikaten çok güzel bir şey" dedi.

Tramvay hattının ulaşımda kendisine büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getiren Hüseyin Karali, "Tramvay hattıyla trafik biraz rahatlar ama bunlar bitirecek şekilde değil, 50 sene 100 sene önce yapılması lazımdı. Avrupa, Almanya böyle yapmış" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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