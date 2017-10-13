Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni açılan resmi Twitter hesabından ilk tweetlerini attı. Sırbistan gezisi ile ilgili paylaşım yapan Erdoğan, tweetin sonuna "EE" imzasını ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni açılan resmi Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

SIRBİSTAN ZİYARETİNDEN KARELER PAYLAŞTI

İlk paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sona eren resmi Sırbistan ziyaretinden ve Sırbistan'da Türkiye'nin destekleriyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlardaki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye'nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

"EE" İMZASI TWEETİ BİZZAT ATTIĞININ GÖSTERGESİ

Emine Erdoğan'ın ilk tweetinin sonunda yer alan EE ifadesi, bu tweeti bizzat kendisinin attığını belirten bir imza olduğu biliniyor.

PROFESYONELLİĞİ İŞARET EDİYOR

Tweetin sonuna isim ve soyismin baş harflerinden oluşan imza eklemenin, profesyonel ekipler tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarında görülen bir durum olduğu biliniyor.

Hatırlanacağı gibi ABD eski başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama da Twitter hesabında bizzat attığı tweetlerin sonuna "MO" imzası ekliyordu.

Kaynak: haberinburada