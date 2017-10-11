Korkuteli Savcısı Kadir Küçüköner'i Vuran Polis Ve Eşi Tutuklandı
Bahçeli'nin 82 Kerkük Çıkışına Fethiye'den İsyan: 82'me Dokunma!
Belçika Mahkemesinin Skandal Pkk Kararına, Savcılık İtiraz Etti
Gülhane'de Otel Yangını! Tramvay Kabataş - Sultanahmet Arasında Durdu
Facebook Ve Instagram Çöktü!
Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!
Son Dakiak! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'li Mevkidaşı Tillerson İle Vize Krizini Görüştü
Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı

Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!

EMİNE ERDOĞAN TWİTTER HESABI AÇTI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz eşini takibe almadı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Emine Erdoğan Twitter Hesabı Açtı!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla hesap açtı.

İŞTE EMİNE ERDOĞAN'IN HESABI

Geçen hafta açılan hesaptan, Emine Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, video ve görseller de paylaşılacak.

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabı, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden takip edilebilecek.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKİBE ALMADI

Şimdiden beş bine yakın takipçiye ulaşan hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan takibe almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından sadece iki hesabı takip ediyor. Bunlar da Cumhurbaşkanlığı'nın Türkçe ve İngilizce hesapları.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emine  Erdoğan  Twitter  Hesabı  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER