Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise henüz eşini takibe almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla hesap açtı.

İŞTE EMİNE ERDOĞAN'IN HESABI

Geçen hafta açılan hesaptan, Emine Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, video ve görseller de paylaşılacak.

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabı, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden takip edilebilecek.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKİBE ALMADI

Şimdiden beş bine yakın takipçiye ulaşan hesabı Cumhurbaşkanı Erdoğan takibe almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından sadece iki hesabı takip ediyor. Bunlar da Cumhurbaşkanlığı'nın Türkçe ve İngilizce hesapları.

Kaynak: haberinburada