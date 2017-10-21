Emine Erdoğan, memleketi Siirt'in İstanbul Yenikapı'daki tanıtım gününe katıldı. Burada konuşma yağan Erdoğan, "Evrensel olmanın şartı kendi kültürüne kök salmaktır. Anadolu'muzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek o oranda küresel değerler üretebiliriz" dedi.

MENEGİÇ KAHVESİ İÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen '4'üncü Geleneksel Siirt Tanıtım Günleri' programına katıldı. 4'üncü Geleneksel Siirt Tanıtım Günlerinin açılışını yapan Emine Erdoğan ardından stantları dolaştı. Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, etkinlik alanına kurulan çadırlardan birinde ikram edilen menengiç kahvesini içti."SİİRT'İN TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Emine Erdoğan, Siirt Tanıtım Günleri Etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan üç dilli şehir Siirt'in tüm güzelliklerini burada görmekten mutluyum. İstanbullu ve Siirtli hemşehrilerimiz bu anlamlı etkinlikte buluşup kaynaşıyorlar, bu organizasyona emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Siirt Valiliğimiz, Siirt Belediyemiz ve Siirt Vakfımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Siirtli sanatçılarımız, işadamlarımız, akademisyenlerimiz ve medya mensuplarımızın bu etkinliğe büyük destek verdiğini memnuniyetle görüyorum" dedi."EVRENSEL OLMANIN ŞARTI KÖK SALMAKTIR"

"Toprağından kopmadan ona vefa duyan herkes bizim için özeldir, kıymetlidir" diyen Emine Erdoğan, "Evrensel olmanın şartı kendi kültürüne kök salmaktır. Anadolu'muzun yerel değerlerini ne kadar tanıtır, yeni nesillere ne kadar öğretirsek o oranda küresel değerler üretebiliriz. Bu tür toplantılar kültürü, geleneği canlı tutmanın hatırlamanın vesilesidir" ifadelerini kullandı."BU KIYMETLERİ TRUZİME KAZANDIRMALIYIZ"

Erdoğan, Siirt tanıtım günleri etkinlikleriyle Siirt'in yöresel lezzetlerinin tanıtılacağını söyleyerek, "Dünyaca bilinen Pervari balı ve Siirt fıstığı da hatırlanmaya değerdir. Ayrıca evliyalar şehri olan Siirt'in manevi güzelliklerini de zikretmeliyiz. Veysel Karani Hz,. Sultan Memduh, İbrahim Hakkı Hz. ve daha nice zatı burada hürmetle yad ediyoruz. Bu kıymetleri inanç turizmine, kültür turizmine kazandırmalıyız. Daha çok insanı Siirt'in zenginlikleriyle tanıştırmalıyız .Bu noktada Siirt Vakfımızı tebrik ediyorum. Son yıllarda eğitimde, kültürde ve sosyal yardım alanlarında hizmetler yapıyorsunuz. Hayırlı hizmetlerinizin artarak devam etmesini diliyorum. Siirt ve Siirtliler için daha nice güzel hizmetler yapacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada