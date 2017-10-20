EMİNE ERDOĞAN, D-8 ZİRVESİ'NE KATILAN LİDERLERİN EŞLERİNİ TEKNEDE AĞIRLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerini, teknede verdiği yemekle İstanbul Boğazı'nda ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerini teknede verdiği yemekte ağırladı.
TEKNEDE HEM YEMEK YEDİLER HEM DE BOĞAZI SEYRETTİLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerine, teknede verdiği yemekle İstanbul Boğazı'nı gezdirdi.
KONUKLARA BOĞAZDAKİ TARİHİ YAPILAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Tekne gezisine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar da katıldı. Emine Erdoğan'ın konuk liderlerin eşlerine, İstanbul Boğazı ve tarihi yapılar hakkında bilgiler aktardığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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