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Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne Katılan Liderlerin Eşlerini Teknede Ağırladı

EMİNE ERDOĞAN, D-8 ZİRVESİ'NE KATILAN LİDERLERİN EŞLERİNİ TEKNEDE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerini, teknede verdiği yemekle İstanbul Boğazı'nda ağırladı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne Katılan Liderlerin Eşlerini Teknede Ağırladı(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerini teknede verdiği yemekte ağırladı.

TEKNEDE HEM YEMEK YEDİLER HEM DE BOĞAZI SEYRETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılan konuk liderlerin eşlerine, teknede verdiği yemekle İstanbul Boğazı'nı gezdirdi.

KONUKLARA BOĞAZDAKİ TARİHİ YAPILAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Tekne gezisine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar da katıldı. Emine Erdoğan'ın konuk liderlerin eşlerine, İstanbul Boğazı ve tarihi yapılar hakkında bilgiler aktardığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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