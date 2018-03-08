EMİNE ERDOĞAN ARTIK İNSTAGRAM'DA! İLK PAYLAŞIMINI YAPTI
Emine Erdoğan, "emineerdogan" kullanıcı adıyla ilk paylaşımını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak yaptı. Erdoğan, paylaşımında "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"KADINLARIMIZLA HER ZAMAN BİR OLDUK"
Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
PAYLAŞIM ANIN 4 BİN 770 BEĞENİ ALDI
Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 4 bin 770 beğeni aldı.
Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
- Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar