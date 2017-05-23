

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği'nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Afrika Birliği Dönem Başkanı Gine Cumhuriyeti'nin First Lady'si Hadja Djene Kaba Conde'nin de onur konuğu olarak katıldığı programda Afrika ülkeleri büyükelçileri ve eşleri de yer aldı. Programda bir konuşma yapan Emine Erdoğan katılımcıların Afrika Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının hep dostluk üzerine olduğunu, Afrika'nın küllerinden yeniden doğmasının destekçisi olduğunu söyledi.







Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisinin çıkara değil, gönül bağlarına dayandığını ifade ederek "Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın arzusundayız" dedi.







kaynak:sabah