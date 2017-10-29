29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

FIRST LADY IŞIL IŞILDI

Geceye şıklığıyla damga vuran isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan geldi. First Lady, parlak lacivert, dantel detaylı ve kuyruklu kıyafetiyle şık bir görüntü sergiledi.

Emine Erdoğan, kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydı.

Kaynak: haberinburada