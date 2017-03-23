EMİNE AYNA GÖZALTINA ALINDI
DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır' daki evinde gözaltına alındı...
Siyaseti bırakan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır' daki evinde gözaltına alındı.
Emine Ayna, Diyarbakır'daki evinde saat 06.00'da gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emine Ayna'nın evinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan Ayna, sağlık raporunun alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
kaynak:posta
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