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emine ayna gözaltına alındı

EMİNE AYNA GÖZALTINA ALINDI

DBP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır' daki evinde gözaltına alındı...

Tarih : 23 Mart 2017, 11:28
Puan Ver : Emine Ayna Gözaltına Alındı(5/10)5


Siyaseti bırakan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Diyarbakır' daki evinde gözaltına alındı.

 

Emine Ayna, Diyarbakır'daki evinde saat 06.00'da gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emine Ayna'nın evinde arama yapıldı.



Gözaltına alınan Ayna, sağlık raporunun alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:posta








Etiketler: Emine  Ayna  Gözaltına  Alındı    haber

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