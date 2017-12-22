Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitireceği konuşulan Emina Sandal, "Boşanacak mısınız?" şeklindeki soruya "Ne olacaksa onu Allah bilir. Biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.

Mustafa Sandal ile boşanacakları konuşulan Emina Sandal geçen günlerde gittiği memleketi Sırbistan'dan İstanbul'a döndü. Boşanma konusunda ilk kez açıklama yapan Emina Sandal sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımla ilgili de soruları yanıtladı

MUSTAFA'YA MI GÖNDERME YAPTI?

Önceki akşam bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Emina Sandal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel şarkıcıya, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımların ' 'Mustafa Sandal'a bir gönderme" olup olmadığı soruldu.

"PARMAĞIMDA YÜZÜĞÜM YOK"

Emina Sandal yanlış anlaşıldığını belirtip şunları söyledi: "Ben şu anda ne yapsam her şey Mustafa'ya yorumlanıyor. Aslında bakarsanız benim çok güzel bir hayran kitlem var onlar için paylaşıyorum. Her erkeğin kadına saygı ve sevgi göstermesi gerekiyor. Evet, boşanma haberleri konuşuluyor, parmağımda yüzüğüm yok ama zaten hiç takmamıştık."

BOŞANAKCALAR MI?

Mustafa Sandal'la boşanıp boşanmayacakları yönündeki soruya da cevap veren Emina Sandal, "Ne olacaksa onu Allah bilir. Biz de bilmiyoruz. Boşanma davası gibi bir durum şu an için söz konusu değil" dedi.

Kaynak: haberinburada