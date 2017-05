Memleketi Sırbistan'da çok ünlü bir pop şarkıcısı olan Emina Sandal'ın, bir dergiye verdiği röportajdan öne çıkan sorular ve yanıtları şöyle:







Kolay motive olabilen biri misiniz?







Kolay motive olamıyorum ve eşim bundan hep şikayetçi oluyor. Motivasyon benim için zor bir ama motive olabildiğim yerlerde o işe inanılmaz bir şekilde sararım. Her işe ve her yere çok fazla atlamıyorum, yani işlerim konusunda çok seçiciyim. Küçükken de böyleydim. Bir şey bulduğum zaman sadece onunla oynardım ama hakkını da verirdim.







Sabah uyanınca güne nasıl başlarsınız?







Uyanır uyanmaz kendimi suçlu hissediyorum ve acaba şimdi mi sonra mı spor yapsam diye düşünüyorum. Bunu keşfettiğim için çok mutluyum ve sporu keşfetmemiş olanlar için çok üzülüyorum. Bazı insanlar bana neden zayıf olduğum halde spor yaptığımı soruyor, fakat ben zayıf olmak için değil, bana neşe verdiği için spor yapıyorum. O hayatımın bir parçası. Güne kahvaltı etmeden başlamayı da tercih etmem.







Kendinize masaj ya da hamam gibi ödüller verir misiniz?







Hamama vaktim olsa her gün giderdim, fakat çok yoğun olduğum için bazen üç ay bile gitmediğim oluyor. Kendimi şımartmayı seviyorum, bazen konserlerde ve seyahatlerde o kadar yoruluyorum ki, masaja ihtiyacım oluyor. Bir de iki oğlum var ve erkek çocuğunuz olunca siz de onlarla çocuk oluyor, durmadan sağa sola zıplayıp futbol oynuyorsunuz, hep hareket halindesiniz. Bu yoğum tempoda, masaja gidebilmek en güzel mola.







kaynak:gazetevatan