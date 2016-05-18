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emilea clarke'dan dublör açıklaması

EMİLEA CLARKE'DAN DUBLÖR AÇIKLAMASI

Her bölümde birçok tartışmaya yol açan Game of Thrones, şimdi de Emilea Clarke'ın cesur sahnesiyle konuşuluyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu son bölümdeki sahnede dublör kullanmadığını açıkladı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:33
Puan Ver : Emilea Clarke'dan Dublör Açıklaması(9/10)10


Dikkat yazının bundan sonraki kısmı spoiler içermektedir.



Game of Thrones'taki gelişmeler kadar, oyuncuların tercihleri hatta giysileri bile sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oluyor. Bu sefer ki konu ise Daenerys Targaryen karakterini oynayan Emilia Clarke'ın tercihi. Güzel oyuncu son bölümde dublör kullanayı reddetti.



Game of Thrones'un geçtiğimiz gece yayınlanan bölümü, yine oldukça etkileyici sahneler içeriyordu. Bu sahnelerden en önemlisi de Daenerys Targaryen'in ön planda olduğu sahneydi. Daha önce “utanç yürüyüşü” esnasında Cersei Lannister'ı canlandıran Lena Headey'in vücut dublörü kullanması, büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar içerisinde Lena Headey'in oyunculuğu da, kullanılan efektler de çok konuşulmuştu.








Etiketler: Emilea  Clarke  Dan  Dublör  Açıklaması    haber

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