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Game of Thrones'taki gelişmeler kadar, oyuncuların tercihleri hatta giysileri bile sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oluyor. Bu sefer ki konu ise Daenerys Targaryen karakterini oynayan Emilia Clarke'ın tercihi. Güzel oyuncu son bölümde dublör kullanayı reddetti.







Game of Thrones'un geçtiğimiz gece yayınlanan bölümü, yine oldukça etkileyici sahneler içeriyordu. Bu sahnelerden en önemlisi de Daenerys Targaryen'in ön planda olduğu sahneydi. Daha önce “utanç yürüyüşü” esnasında Cersei Lannister'ı canlandıran Lena Headey'in vücut dublörü kullanması, büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar içerisinde Lena Headey'in oyunculuğu da, kullanılan efektler de çok konuşulmuştu.