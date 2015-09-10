

Akyaka'da 'Teröre lanet, asker ve polisine sahip çık' yürüyüşü için ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'nda toplanan yaklaşık 400 kişi, önce şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından topluca İstiklal Marşı'nı söyleyen Akyakalılar, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Asker ve polisine sahip çık", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde Türk bayraklarını dalgalandırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis merkezine giden kalabalık, nöbet tutan güvenlik görevlilerine sevgi gösterisinde bulundular. Bekçi Kemalettin Alparslan gözyaşlarını tutamayarak duyarlı ilçe halkını esas duruşta karşıladı.