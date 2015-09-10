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emenistan sınırında şehitler için anma

EMENİSTAN SINIRINDA ŞEHİTLER İÇİN ANMA

Kars'a 60, Ermenistan sınırına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kars'ın Akyaka ilçesi halkı, şehitlerini anlamlı bir törenle andı.

Tarih : 10 Eylül 2015, 14:21
Puan Ver : Emenistan Sınırında Şehitler İçin Anma(6/10)6


Akyaka'da 'Teröre lanet, asker ve polisine sahip çık' yürüyüşü için ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'nda toplanan yaklaşık 400 kişi, önce şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından topluca İstiklal Marşı'nı söyleyen Akyakalılar, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Asker ve polisine sahip çık", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde Türk bayraklarını dalgalandırdı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis merkezine giden kalabalık, nöbet tutan güvenlik görevlilerine sevgi gösterisinde bulundular. Bekçi Kemalettin Alparslan gözyaşlarını tutamayarak duyarlı ilçe halkını esas duruşta karşıladı.








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