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emenike'nin yeni takımı...

EMENİKE'NİN YENİ TAKIMI...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike hakkında flaş bir iddia geldi.

Tarih : 18 Ocak 2017, 09:57
Puan Ver : Emenike'nin Yeni Takımı...(8/10)10


SPARTA PRAG DEVREDE



Çek basını, en son Rus kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Nijeryalı forvet oyuncusu için devreye Sparta Prag'ın girdiğini yazdı.



5 MİLYON EURO



Fotbal. cz'nin haberine göre Emenike'nin İngiliz ve Rus ekipleriyle anlaşamaması Sparta'nın iştahını kabarttı. Çek temsilcisi, Emenike için 5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.



SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAYACAKLAR



Haberde; Emenike'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sparta'nın, bu rakamla Fenerbahçe tarafının tatmin olmasını umduğu, çünkü rakamı daha fazla yükseltecek bütçelerinin olmadığı vurgulandı.



 



kaynak:sabah








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