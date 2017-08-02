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Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması FB'lileri Kızdırdı

EMENİKE'NİN GOLLERİMİ BURAYA SAKLADIM AÇIKLAMASI FB'LİLERİ KIZDIRDI

Fenerbahçe'den Yunan ekibi Olympiacos'a transfer olan Emmanuel Emenike "Buraya sakladığım goller var." açıklamasıyla Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması Fb'lileri Kızdırdı(8/10)4

Emmanuel Emenike, yeni takımı Olympiacos'un taraftarlarına 'gol' mesajı verdi! Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiacos'a 2.5 milyon Euro'ya sattığı Nijeryalı golcü, Yunan basınına konuştu.

Sporx'in haberine göre, Olympiacos ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki forvet, Yunanistan'da gollerini sıralayacağını açıklarken "Burada taraftarlar çok iyi. Özellikle goller geldiğinde. Bu kulübü ne kadar sevdiklerinin farkındayım. Ben de onların bu sevgisi için elimden geleni yapacağım" dedi.

"BEN HENÜZ BİTMEDİM"

Taraftarların ve takımın kendisinden çok şey beklediğini söyleyen Emenike, "Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. Ben de her şeyimi vermeye hazırım. Henüz bitmediğimi kanıtlayacağım. Daha atacak çok golüm var. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim" sözlerini kullandı.

2015 yılında Nijerya Milli Takımı'ndan emekliliğini açıklayan Emenike, Fenerbahçe formasını toplam 93 kez giyerken, 25 gol kaydetmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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