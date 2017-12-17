Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılması beklenen Emmanuel Emenike, CSKA Moskova ile anlaşmak üzere.

Olympiakos'un sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Emmanuel Emenike'nin Yunanistan macerası kısa sürdü.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

Gittiğinden bu yana Olympiakos'ta beklentilerin çok uzağında kalan ve saha içerisindeki performansından çok saha dışı yaşadıklarıyla sorun haline gelen Emenike, kulüpten ayrılıyor. Yunanistan basınına göre; 30 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun birkaç gün içerisinde menajerinin de katılacağı bir görüşme sonrasında Olympiakos ile sözleşmesini feshedecek.

10 MAÇTA 4 GOL

Haberde Emenike'nin ayrıldıktan sonra kendisiyle bir süredir ilgilenen CSKA Moskova'ya transfer olabileceğine de yer verildi. Emenike bu sezon Olympiakos formasıyla 10 resmi maça çıkarken, 4 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada