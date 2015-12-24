

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile mevzuatta yer alan ve belirli bir süre uygulanmak üzere yürürlüğe konulan geçici maddelerin bir kısmının ay sonunda dolacak olan uygulanma süreleri uzatılıyor.







Tasarının kabul edilen maddelerine göre, sanayi sicil belgesi olan sanayi işletmeleri, imalat sanayinde kullanılmak üzere aldıkları makine ve teçhizat finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki yüzde 5 banka muameleleri vergisinden istisna tutulacak.







Gelir Vergisi Kanunu'nun; menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar paylarının vergilendirilmesini düzenleyen geçici maddesi ile Türkiye Jokey Kulübü'nce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeylerle, jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasına ilişkin maddenin bu ay sonunda dolacak uygulama süresi 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek. İki maddesi kabul edilen tasarının 3. maddesi üzerinde görüşmeler tamamlandı.



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından Komisyon'un yerine oturmaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.