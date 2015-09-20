EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ
Emeklilerin maaş zamlarını belirleyen sistem değişiyor. Masadaki formüllere göre; emeklilere oran ile değil, geçim durumuna göre seyyanen zam verilecek. Ya da tüm emeklilerin zamları aynı toplu sözleşmede ortak olarak belirlenecek.
Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz hafta içi yaptığı açıklamalarda emeklilere seyyanen zam verileceğini, bununla da yetinilmeyip başka alanlarda da iyileştirmeler yapılacağını anlatmıştı.
ENFLASYON ETKİLİYOR
Emeklilerin maaşlarındaki artış sisteminin değiştirileceği konuşuluyor. Mevcut duruma göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ay da bir oluşan enflasyon miktarı kadar zam alıyor. Bu oran düşük olursa, emeklilerin zammı da düşük çıkıyor. memur emeklileri ise 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen oranda zam alırken oluşan 6 aylık enflasyonu da fark olarak maaşlarında görüyor.
EŞİTLİK SAĞLANMIŞ OLACAK
Üzerinde çalışılan sisteme göre ise emekliler için artık zam oranı olmayacak. Zamlar seyyanen belirlenecek. Böylece geçim durumuna göre ve ekonomideki gelişmelere göre emeklilerin maaşlarında iyileştirmeler yapılmış olacak. Bunun ilk ayağını ise 100 liralık seyyanen zam oluşturacak. Daha önce bin 100 liranın altında maaş alan SSK ve Bağ- Kur'lulara yapılan 100 liralık zam kalan emeklilere de verilecek. İkinci bir formül ise tüm emeklilerin maaş zamlarının ortak belirlenmesi. Böylece kurum ayrımı yapılmadan toplu sözleşmede emeklilerin tümü için zam belirlenecvek.
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