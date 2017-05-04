

Üç aylık enflasyon yüzde 4.34 olmuştu. Artan enflasyon, tüketicinin aldığı ürün ve hizmetlerin pahalandığını gösteriyor. Ancak, milyonlarca kişinin maaşı da enflasyona endeksli. Aradaki kaybın telafisi için memura ve emeklisine toplu sözleşmede aldığı yüzde 3'lük zama karşılık fark yansıtılacak.



Bir başka ifadeyle Temmuz ayı başında açıklanacak enflasyonun en az yüzde 6 olması halinde yüzde 3'ü aşan oran kadar (yüzde 3) ek zam yansıtılacak. Böylece Temmuz itibarıyla toplu sözleşmeye göre yüzde 4 artacak maaş, yüzde 3'lük enflasyon farkıyla yüzde 7 artmış olacak. En düşük 2600 lira alan ve maaşı her ayın 15'inde yatan memur bu şartlarda en az 180 lira zam alacak. Müsteşarın maaşı 700 lira artacak.



SON 10 YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI OLACAK



En düşük memur emekli maaşı 116 lira artarak 1658 liradan 1774 liraya çıkacak. 5 milyon memur ve emeklisinin maaşına yapılacak kesin zam 3 Temmuz'da ortaya çıkacak. Buna rağmen şimdiden maaş zammı yüzde 5'in üzerinde olacak. Bu da son 10 yılın en yüksek Temmuz maaş artışına işaret ediyor. Son 10 yılın rakamlarına bakıldığında en yüksek artışın Temmuz 2016'da yüzde 5'le gerçekleştiği görülüyor.







kaynak:sabah