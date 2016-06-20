EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI
11 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da artacak. Memur emeklileri yüzde 5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon kadar zam alacak..
Temmuz ayı emekli ve memurlar için zam ayı olarak biliniyor. 11 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da artacak. Aynı zamanda memurlar da zamlarını bu ayda alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için 4 Temmuz'u bekliyor. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle herşey netleşecek. ve 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkmış olacak. Ancak ilk 5 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 3.15 çıktı. Bunun üzerine Haziran enflasyonu eklenecek. Takvim'in haberine göre, uzmanlar bu veri ışığında, ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zammının yüzde 4 civarında çıkma ihtimalini yüksek buluyor. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 35 ile 152 lira arasında artacak.
YÜZDE 4 FARKI
En düşük emekli aylığı halen 874 lira 19 kuruş. Eğer Temmuz artışı yüzde 4 olursa, bu maaş 34 lira 96 kuruş artışla 909 lira 15 kuruşa çıkacak. Şu an 3 bin 814 lira olan en yüksek maaş da bu durumda 3 bin 966 liraya ulaşacak. Bu maaşta yüzde 4'lük zamla 152 lira yükselme yaşanacak. Öte yandan memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyor.
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