

Temmuz ayı emekli ve memurlar için zam ayı olarak biliniyor. 11 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da artacak. Aynı zamanda memurlar da zamlarını bu ayda alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için 4 Temmuz'u bekliyor. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle herşey netleşecek. ve 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkmış olacak. Ancak ilk 5 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 3.15 çıktı. Bunun üzerine Haziran enflasyonu eklenecek. Takvim'in haberine göre, uzmanlar bu veri ışığında, ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zammının yüzde 4 civarında çıkma ihtimalini yüksek buluyor. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 35 ile 152 lira arasında artacak.







YÜZDE 4 FARKI







En düşük emekli aylığı halen 874 lira 19 kuruş. Eğer Temmuz artışı yüzde 4 olursa, bu maaş 34 lira 96 kuruş artışla 909 lira 15 kuruşa çıkacak. Şu an 3 bin 814 lira olan en yüksek maaş da bu durumda 3 bin 966 liraya ulaşacak. Bu maaşta yüzde 4'lük zamla 152 lira yükselme yaşanacak. Öte yandan memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyor.