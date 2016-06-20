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emekliye temmuz zammı

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

11 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da artacak. Memur emeklileri yüzde 5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon kadar zam alacak..

Tarih : 20 Haziran 2016, 13:23
Puan Ver : Emekliye Temmuz Zammı(6/10)5


Temmuz ayı emekli ve memurlar için zam ayı olarak biliniyor. 11 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da artacak. Aynı zamanda memurlar da zamlarını bu ayda alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için 4 Temmuz'u bekliyor. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle herşey netleşecek. ve 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkmış olacak. Ancak ilk 5 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 3.15 çıktı. Bunun üzerine Haziran enflasyonu eklenecek. Takvim'in haberine göre, uzmanlar bu veri ışığında, ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zammının yüzde 4 civarında çıkma ihtimalini yüksek buluyor. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 35 ile 152 lira arasında artacak.



YÜZDE 4 FARKI



En düşük emekli aylığı halen 874 lira 19 kuruş. Eğer Temmuz artışı yüzde 4 olursa, bu maaş 34 lira 96 kuruş artışla 909 lira 15 kuruşa çıkacak. Şu an 3 bin 814 lira olan en yüksek maaş da bu durumda 3 bin 966 liraya ulaşacak. Bu maaşta yüzde 4'lük zamla 152 lira yükselme yaşanacak. Öte yandan memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyor.








Etiketler: Emekliye  Temmuz  Zammı    haber

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