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emekliye son dakika zam haberleri

EMEKLİYE SON DAKİKA ZAM HABERLERİ

2017 yılında emekliler ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını arıyor. İşte son dakika emekli zam haberleri ve tüm detayları

Tarih : 10 Kasım 2016, 12:55
Puan Ver : Emekliye Son Dakika Zam Haberleri(5/10)7


MİLYONLARCA KİŞİYE İKİNCİ EMEKLİLİK İMKANI



45 yaş altı çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımını sağlayacak düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Yeni sistem sayesinde milyonlarca çalışan için ikinci bir emeklilik ve emekli maaşı imkanı doğacak. Üstelik Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekliliğe göre daha kısa sürede sistemden emekli olunabilecek.



DAHA ERKEN ELDE EDİLİYOR



SGK'dan emeklilik için; şu an işe giren bir erkek çalışanın 7 bin 200 gün (20 yıl) prim ödemesi gerekiyor. Bu tamamlandığında da 61 yaş doldurulduğunda emekli olunabiliyor. Kadınlarda da SGK'dan emeklilik için 20 yıl prim ödeme ve 58 yaş şartları var. Memurlarda süre 25 yılı buluyor. Bireysel emeklilik ise sistemde 10 yıl kalınıp 56 yaş doldurulduğunda elde ediliyor. Yani BES'e otomatik katılanlar, 10 yıl ödeme yapıp 56 yaşını tamamladığında, bireysel emeklilik imkanına kavuşacak. Hem de devletin sunduğu 3'lü teşvikten de yararlanacak. Çalışanlar böylece, önce BES ile emekli olup, daha sonra SGK'dan da emeklilik ile çifte maaşa kavuşabilecek.



MEVCUT BES'TEN AVANTAJLI



Otomatik katılım, mevcut BES'ten daha avantajlı olacak. Yüzde 25 devlet katkısı, otomatik BES'te de olacak. Buna ilaveten otomatik BES'te; çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Yine otomatik BES'te; 10 yıl, 56 yaş şartı tamamlanıp toplu para almak yerine maaş tercihi yapıldığında bir ek katkı daha olacak. Birikimini en az 10 yıllık sürede almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.



EN AZ ÖDEME 49,41 TL



 



kaynak:haber7








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