Emekliye 3 maaş avans







Emeklilere faizsiz kredi için çalışmalar devam ederken, 'avans' verilmesi de masada. İsteyen emeklilere maaşlarına karşılık belli miktarda avans verilmesi ve faizsiz olarak aydan aya maaşından kesilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere verilecek avansın, sisteme getireceği maliyeti değerlendiriyor. Yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde netleşmesi planlanıyor. Kısa sürede taslak haline getirilmesi amaçlanan düzenlemenin, Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK'dan avans verilecek. Emekliler, yazılı başvuru yaparak maaşın 3 katına kadar avans isteyebilecek.







Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, özellikle yaz ve bayram dönemlerinde yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Bankadan çektiği kredide faiz ve masraf ödemek zorunda kalan emekli, bu yüklerden kurtulacak.







Seçimlerden önce emekliler için maaşının 10 katı kredi konusu da gündeme gelmişti. Hala masada olan bu sisteme göre ise kamu bankaları emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verecek. Emekli maaşını o bankaya taşıyacak ve taksitler her ay ücretinden kesilecek. Bu kredilerden faiz alınmadığı gibi masraf adı altında herhangi bir para da talep edilmeyecek. Her iki sistemi de sevinçle karşılayan emekliler bir an önce sonuç alınmasını istedi.







Emekliye çifte bayram







Temmuz ayı 11 milyona yakın emekliye tam bir bayram yaşatacak. Emekliler hem zam hem de promosyon ile ek gelire kavuşacak. Zamlı maaşların Ramazan Bayramı öncesi verilmesi, promosyonunda bayrama yetiştirilmesi bekleniyor. Emeklilere 900 liralık promosyon ödenmesi gündemde. Memur emeklileri yüzde 5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına göre zam alacak.







Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Zam oranı da 4 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. İlk 5 aylık enflasyonun yüzde 3.15 çıkması nedeniyle, Temmuz zammının yüzde 4 civarında olması bekleniyor. Yüzde 4 zam da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 35 ile 152 lira arasında artış getirecek. Memur emeklileri ise Temmuz'da toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zammı alacak. Toplu sözleşmede ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması halinde, memur emeklilerine fark verileceği de yer alıyor. Ancak şu ana kadar oluşan veriler, memur emeklilerinin enflasyon farkını zora sokuyor. Bu arada zamlı maaşların Ramazan Bayramı'ndan önce ödeneceği belirtiliyor.







Emeklilere ödenecek promosyonla ilgili çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Promosyon anlaşmasının Ramazan Bayramı'na yetiştirilmesi bekleniyor. Eğer beklenti gerçekleşirse, emekliler 3 yıllık dönem için 900 lira promosyon elde edecek ve bu ödeme de Temmuz'da peşin olarak yapılacak.







30 yılın üzerinde çalışan 408 bin memur emeklisinin, tazminat farklarını almak için beklediği yasa tasarısının Meclis görüşmeleri Bayram'dan sonraya kaldı. Komisyon süreci tamamlanan ve Genel Kurul'da bu hafta gündeme alınması planlanan tasarı Ramazan Bayramı'ndan sonraya bırakıldı. Düzenleme torba yasaya eklenecek.







Emeklinin zam hesabı tamam







Tüm emeklilerin maaşı Temmuz'da değişecek. Memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için 4 Temmuz'u bekliyor. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle her şey netleşecek.







% 4 GÜÇLÜ İHTİMAL







Ancak ilk 5 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 3.15 çıktı. Bunun üzerine Haziran enflasyonu eklenecek. Uzmanlar bu veri ışığında, ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zammının yüzde 4 civarında çıkma ihtimalini yüksek buluyor. TAKVİM, tahminlere göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 35 ile 152 lira arasında artacak...







En düşük emekli aylığı halen 874 lira 19 kuruş. Eğer Temmuz artışı yüzde 4 olursa, bu maaş 34 lira 96 kuruş artışla 909 lira 15 kuruşa çıkacak. Şu an 3 bin 814 lira olan en yüksek maaş da bu durumda 3 bin 966 liraya ulaşacak. Bu maaşta yüzde 4'lük zamla 152 lira yükselme yaşanacak. Öte yandan memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyor.