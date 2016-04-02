

11 milyona yakın emekli, banka promosyonuna adım adım yaklaşıyor. Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı yetkilileriyle masaya oturan bankalar, emeklilere promosyon tekliflerini3 yıllık dönem için 900 liraya kadar çıkarırken; 2 formülde masada.







FORMÜL 1: Bu formüle göre; tüm bankalar emeklilere aynı tutarda promosyon ödeyecek. Anlaşma 3 yıllık dönem için 900 liradan sonuçlanırsa, emekli hangi bankadan maaş alıyorsa olsun bu tutarda promosyon alacak. Tüm bankalar emekli müşterilerine 3 yıl için 900 lira promosyon verecek. Emekli, maaşını almak istediği banka ile sözleşme imzalar imzalamaz, 900 lirayı peşin olarak alacak. Karşılık olarak da 3 yıl boyunca sözleşme imzaladığı bankada kalacak.







FORMÜL 2: Bu formüle göre de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bankalarla anlaştığı promosyon tutarı, 'taban tutar' olacak. Bankalar, emekliye bu tutarın altında promosyon veremeyecek. Banka isterse maaş pastasından alacağı payı artırmak için emekliye daha fazla promosyon ödeyebilecek. Örneğin; anlaşma 3 yıllık dönem için 900 lira ile sonuçlanırsa; bankalar emekliye en az 900 lira promosyon ödeyecek. Hatta banka isterse, emeklilerin maaşlarını kendi şubelerine taşıması için 900 liranın üstünü de vaatedebilecek. Emekli, vaatleri görerek bankasını seçecek ve bu banka ile sözleşme imzalayarak peşin olarak promosyonunu alacak. 3 yıl boyunca da bu bankadan maaş almaya devam edecek. Çalışma Bakanlığı'nın bankalarla yaptığı promosyon pazarlıkları halen devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, hem özel bankalarla hem de kamu bankalarıyla bir araya geliyor. Bankalar tekliflerini 3 yıllık dönem için 900 liraya çıkardı, yani emekliyeyıllık 300 lira ödemeyi kabul etti. Ancak Çalışma Bakanlığı, bu tutarın da üzerine çıkılmasını istiyor. Bunun için de önümüzdeki günlerde bankalarla yeniden masaya oturulacak.