

"MART AYINDA PROMOSYON ALACAKLAR"







Bakan Müezzinoğlu, ilk olarak Ağrı SGK İl Müdürü Mehmet Aktaş ile video konferans ile görüştü. Bakan Müezzinoğlu, Aktaş'tan Ocak ayında yaptıkları ev ziyaretleri ile ilgili gözlemleri, Ağrı'daki emekli, engelli, işsizlik ve sigortalı oranları, 2016 işbaşı eğitim programlarından kaç kişinin yararlandığı ile ilgili bilgi aldı. Ağrı'da işsizlik sorununa değinen Bakan Müezzinoğlu, yapılan ev ziyaretlerinde emeklilerin promosyon bekleyip beklemediklerini sorarak, "İnşallah Mart ayında da promosyon alacaklar" ifadesini kullandı.







Bakan Müezzinoğlu, il müdürlerine, "Muhatap kitlenizi görmek, hayat şartlarını görmek, hissetmek, onlarla onu paylaşmak sizin görev ve sorumluluğunuzdur" dedi.







Ağrı'nın ardından Balıkesir, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Rize illerinin SGK il müdürleri ile görüşen Bakan Müezzinoğlu, yapılan ev ziyaretleri, emekli, engelli, sigortalı, işsiz sayıları ile işverenlerin beklentileri, yapılandırma rakamları, yapılandırma yapmış olan mükelleflerin ilk taksit ödeme oranları, alacak takibi, iş başı eğitim programından yararlananların sayıları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Müezzinoğlu, yapılan iş yeri ziyaretlerinde istihdamla ilgili teşviki anlatmalarını isteyerek, alacak takibi yapmaları konusunda da uyarıda bulundu.



Bakan Müezzinoğlu, Gaziantep'teki 5 bin 810 kişinin yüzde 85'inin kalıcı istihdama çevrilmesi, 4 bin 940 kişinin istihdama alınması ile ilgili rakamlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ağrı ve Balıkesir'in de takibe alınacağını kaydetti.







kaynak:sabah