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EMEKLİYE PROMOSYON TARİHİ BELLİ OLDU


EMEKLİYE PROMOSYON TARİHİ BELLİ OLDU
Tarih : 20 Ocak 2017, 16:50
Puan Ver : Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu(7/10)9


SGK, önümüzdeki hafta 12 milyon emekliyle ilgili önemli gelişme bankaları imza için Ankara'ya çağırdı. Emekli promosyonları Mart ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak.



BANKALAR GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRILDI



Hürriyet'in haberine göre, SGK hem Ziraat, Halk ve Vakıf Bank'ı hem de PTT Bank ile özel bankaları emekli promosyonlarıyla ilgili protokol imzalayacak. Yaklaşık 15 gün önce 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı bankalarla SGK'de toplantı yapılmış, Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı promosyon şartları kendilerine anlatılmıştı. SGK yetkilileri Hürriyet'e, söz konusu toplantıda özel bankaların promosyona ilişkin bir itirazda bulunmadığını, konuyu yetkili organlarından değerlendireceklerini açıklamışlardı.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK"



Aradan geçen 15 günün ardından yetkililer, bu hafta promosyon protokolünü tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta tüm bankalarla tek tek görüşüp imzaların atılacağını söylediler. yetkililer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun onayından sonra protokol imzalarını önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz" dediler.



MART'TA DAĞITILACAK



Yetkililer, Mart ayından itibaren de emeklilerin maaş promosyonlarını alabileceklerini ifade ettiler. Başbakan Binali Yıldırım, 1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon verileceğini duyurmuştu. Ancak yaklaşık 7.5 milyon emeklinin maaş aldığı Ziraat, Halk ve Vakıfbank ile promosyon konusunda anlaşılmış; 4.2 milyon emeklinin maaş aldığı PTT Bank ve diğer bankalarla ise görüşme yapılmamıştı. SGK'nin ilgili bankalarla görüşme yapacağı nihayetinde Başbakanın söylediği gibi tüm emeklilerin bu promosyondan yararlanacağı vurgulanmıştı.



 



kaynak:sabah








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