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emekliye promosyon ödemesi yıl sonunda

EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMESİ YIL SONUNDA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Tarih : 30 Eylül 2016, 13:40
Puan Ver : Emekliye Promosyon Ödemesi Yıl Sonunda(0/10)


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi.

Tarafların vardığı anlaşmaya göre, verilecek promosyonda emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak








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