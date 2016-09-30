EMEKLİYE PROMOSYON ÖDEMESİ YIL SONUNDA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmelerde sona gelindi.
Tarafların vardığı anlaşmaya göre, verilecek promosyonda emeklilerin aylık miktarları belirleyici olacak, 3 yıllık promosyonlar toplu olarak ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak
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