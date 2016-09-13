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emekliye promosyon ne zaman verilecek?

EMEKLİYE PROMOSYON NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu "(Emeklilere banka promosyonu) Bir bilek güreşidir devam ediyor. İnşallah bilek güreşini Sayın Başbakan`ımıza teslim edeceğiz" dedi. Müezzinoğlu, paranın hesaplara yıl sonuna kadar yatmasını temenni ettiklerini söyledi.

Tarih : 13 Eylül 2016, 17:00
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  emeklilere verilecek banka promosyonuna ilişkin, "Bir bilek güreşidir devam  ediyor. İnşallah bilek güreşini Sayın Başbakan'ımıza teslim edeceğiz. O, bileği  olması gereken şekilde bükecektir. Herhalde bu yıl sonuna kadar ümit ediyoruz  sonuçlandırırız." dedi.



Müezzinoğlu, Kültürpark'taki Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği  (MÜSİAD) Bursa Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın ülkeye,  millete, ümmete ve insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.








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