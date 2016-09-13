

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilere verilecek banka promosyonuna ilişkin, "Bir bilek güreşidir devam ediyor. İnşallah bilek güreşini Sayın Başbakan'ımıza teslim edeceğiz. O, bileği olması gereken şekilde bükecektir. Herhalde bu yıl sonuna kadar ümit ediyoruz sonuçlandırırız." dedi.







Müezzinoğlu, Kültürpark'taki Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete, ümmete ve insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.