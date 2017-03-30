Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

emekliye promosyon müjdesi!

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ!

Ziraat Bankası, Mayıs ayında yapılacak olan emekli promosyonu ödemelerinin öne çekilerek Nisan ayında yapılacağını açıkladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 16:52
Puan Ver : Emekliye Promosyon Müjdesi!(5/10)5


Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, Mayıs ayında promosyon alacak emeklilere ödemelerin Nisan ayında yapılacağı müjdesini verdi.



Ziraat Bankası Şube Bankacılığı Grup Başkanı Süleyman Türetken, yaptığı açıklamada her kesimin ve herkesin bankası olma hedefi ile en büyük proje firmalardan en küçük işletmelere, öğrenciden emekliye kadar tüm bireylere, tarım başta olmak üzere tüm sektörlere finansman ve diğer bankacılık hizmetlerini en etkin şekilde sunma gayretinde olduklarını belirtti.



Türetken, "Emeklilerimize yönelik promosyon uygulamasında öncü olarak 4,7 milyon emekli müşterimizden halihazırda 2,6 milyonuna yaklaşık 1 milyar TL tutarında promosyon ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin promosyon ödemeleri daha önce açıklamış olduğumuz takvim çerçevesinde devam etmekle birlikte mayıs ayında ödenecek promosyonlar da 1 ay öne çekilerek nisan ayında tamamlanacaktır.



Emekli müşterilerimizden sadece taahhütname alınmakta, herhangi bir ürün koşulu istenmemektedir. Taahhütnamelerin şubelerimizin yanı sıra ATM, internet şube, müşteri iletişim merkezi ve SMS ile de alınabilmesi ile uygulama hızımızı da artırmış durumdayız. Emeklilerimize ödeyeceğimiz promosyon ödemeleri 2 milyar TL tutarına ulaşacak olup, 2016 yılı karımızın yaklaşık 3'te biri bu ödemeler için kullanılmış olacak" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Emekliye  Promosyon  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER