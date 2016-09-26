EMEKLİYE PROMOSYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ!
Emeklilerin beklediği promosyon ödemeleri için bankalarla yürütülen pazarlık çalışmalarında sona gelindi.
Emeklilerin beklediği promosyon ödemeleri için bankalarla yürütülen pazarlık çalışmalarında sona gelindi. Kamu bankalarının masada kaldığı görüşmelerde bin 700 şubeli Ziraat Bankası ile yılbaşına kadar protokol imzalanması bekleniyor
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