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emekliye ömür boyu güvence

EMEKLİYE ÖMÜR BOYU GÜVENCE

AK Parti iktidarının geldiği günden bu yana emekli maaş artışlarında sıçrama yaşandı. Aylık ve ücret artışları enflasyonun üzerinde gerçekleşti

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Emekliye Ömür Boyu Güvence(9/10)11


AK Parti iktidarı döneminde çalışma yaşamı ve sosyal politikalar alanında radikal adımlar atılırken, emeklilerin refah seviyesinin yükseltilmesi için tüm olanaklar seferber edildi. 'Güçlü sosyal devlet' vizyonunda emeklilere yönelik politikalara da öncelik verildi.



EMEKLİ AYLIĞI ARTTI



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana emeklilerin mali ve sosyal haklarında önemli artışlar sağlandı. Bu dönemde memur emekli aylığı yüzde 364.8 oranında artarak bin 750 liraya, SSK emekli aylığı yüzde 445.5 oranında artarak bin 402 liraya, Tarım Bağ-Kur emekli aylığı yüzde bin 416 oranında artarak 998 liraya çıktı. Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 744 oranında artarak bin 256 lira oldu. Emeklilerin aylık ve ücretlerine ilişkin artışlar karşılaştırıldığında, aylık ve ücret artışları enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti.



1.9 MİLYON EMEKLİYE DESTEK



Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçildi. Böylece gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlendi. İşçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona ezdirilmedi. 2003-2014 döneminde reel olarak en düşük SSK emekli aylığı yüzde 39 artırıldı.



 



kaynak:haber7








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