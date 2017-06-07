EMEKLİYE MAAŞ MÜJDESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacağını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekliye bayram müjdesi verdi. Müezzinoğlu katıldığı canlı yayında emekli maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını açıkladı.
kaynak:habertürk
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