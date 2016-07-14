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emekliye kötü haber! yüksek promosyon bankalara takıldı

EMEKLİYE KÖTÜ HABER! YÜKSEK PROMOSYON BANKALARA TAKILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında emeklilere aylıkları karşılığında belli bir miktar promosyon verilmesi için yürütülen görüşmeler, bankaların tekliflerini yükseltmemesi nedeniyle henüz sonuca ulaşmadı.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 14:36
Puan Ver : Emekliye Kötü Haber! Yüksek Promosyon Bankalara Takıldı(6.8/10)5


Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED), 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesiyle kamuda çalışanların maaşları karşılığında aldığı banka promosyonunun, emeklilere de aylıkları karşılığında verilmesi talebiyle gündeme gelen tartışmalar, AK Parti'nin konuyu seçim beyannamesine taşımasıyla ciddiyet kazanmıştı.



Asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli aylıklarına zam yapılması ve ticari faaliyette bulunan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılması gibi seçim sürecindeki vaatlerini hayata geçiren hükümet, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.



RAKAM 150 LİRAYA ÇIKABİLİR



SGK tarafından Türkiye Bankalar Birliği ve özel bankalarla bir süredir yürütülen promosyon görüşmelerinde taraflar arasında çetin pazarlıklar sürerken, rakamda uzlaşılamaması nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadı.



Yıllık 100 liralık teklifi yükseltmeye sıcak bakmayan bankalar, buna gerekçe olarak emeklilerin aylıklarını hesapta kısa süre tutmasını ve bankamatik kullanmak yerine gişeden işlem yapmasını gösteriyor.



Bankaların, SGK'nın aylıkları zamanından birkaç gün önce hesaba yatırması koşuluyla rakamı yıllık 150 liraya çıkarabileceği belirtiliyor.



Emeklilerin ciddi miktarda banka promosyonu alması için pazarlıklarını sürdüren SGK'nın ise bu durum karşısında rakamı yükseltecek farklı senaryolar üzerine çalışmaya başladığı öğrenildi.








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