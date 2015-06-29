2012 yılında yürürlüğe giren İntibak zammının yanlış ve eksik çıktığı iddiası ile ilgili açılan davada karar çıktı. Maddenin yasa ile düzenlediğini belirten mahkeme davanın reddine karar verdi.



2012 yılında yürürlüğe giren İntibak zammının yanlış ve eksik çıktığı iddiası ile ilgili açılan davada karar çıktı. Maddenin yasa ile düzenlediğini belirten mahkeme davanın reddine karar verdi.







Ankara 8. İş Mahkemesi'ndeki duruşmaya İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği (İMBED) Başkanı Hamdi Öz, Sosyal Güvenlik Kurumu vekili katıldı. Davaya söz konusu maddenin yasa ile düzenlendiğini belirten mahkeme davanın reddine karar verdi.







6283 Sayılı İntibak Yasası'nın 'eksik' olduğunu savunan İşçi, Memur, Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz, Ankara İş Mahkemesi'ne Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açmıştı. Yasaya göre 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan ile 1 Ocak 2000 tarihinde emekli olan arasında maaş farkı oluşuyor.