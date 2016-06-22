Çalışan emekliler ikinci kez kıdem tazminatı alabiliyor. Peki, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler işlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler mi, çalışan emeklinin emekli aylığı artar mı? Tazminat nasıl hesaplanır? Tüm merak edilenleri sizler için bu haberimizde derledik..



İkramiyesini alarak emekli olmuş ve işe devam ederek 3 yıl çalışan, ikinci kıdeme hak kazanabiliyor. Sabah gazetesinni haberine göre SSK'lı olarak emekli olan kişiler, emekli olmaları nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanıyor. 25 yıl aynı işyerinde çalışan bir kişi emekli olurken 25 aylık brüt ücreti tutarındaki kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Bu durumdaki kişilerin, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya devam ederse kıdem tazminatı alıp almayacağı tartışma konusu oluyor.







TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?







Yargıtay, emeklilik nedeniyle ayrılan çalışanın tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlaması halinde emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödenirse kıdem hakkının sıfırlandığı görüşünü dile getirdi. Örneğin çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olmuş ve emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam ederek 3 yıl daha çalışmış ise ikinci kez kıdem tazminatına hak ettiğinde yalnızca 3 yıllık tazminat alabilir.







AYLIKLARI ARTAR MI?







Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylıklarının artıp artmayacağı da kendi tercihlerine bağlı. Emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam eden kişiler, bu işlerinden ayrıldıklarında da aynı emekli aylığını alırlar. Çalışan emekli eğer aylığını kestirip çalışmaya devam etmişse çalışması sonlandığında daha yüksek bir aylık alabilir.