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emekliye çifte müjde

EMEKLİYE ÇİFTE MÜJDE

Milyonlarca emekli bu yaz iki farklı sevinç yaşayacak. Bakanlığın yürüttüğü çalışma ile ucuz tatil imkanı gelecek. Temmuz'da ise hem zam hem de fark var

Tarih : 17 Nisan 2017, 14:04
Puan Ver : Emekliye Çifte Müjde(9/10)11


Emekliler için bu yaz güzel geçecek. Emekliler hem ucuz ve konforlu tatil imkanına kavuşacak hem de Temmuz ayında çifte zam alacak. Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. Yılbaşından bu yana açıklanan enflasyon rakamları zam oranlarıyla ilgili bir fikir veriyor. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 +1.34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Kesin oranın belli olması için 3 enflasyon verisi daha beklenecek.



THY DE DEVREDE

Yüzde 4.34 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 463 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 872 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 271 liraya çıkacak. Emekliler için hazırlanan 'ucuz tatil' projesi de bu yaz başlıyor. Projenin detaylarını açıklayan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Turizmcilerle görüşüyoruz. Türk Hava Yolları ile desteklenerek Ege ve Akdeniz'de 1 milyon emeklimizin tatil yapması sağlanabilir. Turizmcilere diyoruz ki ,'Ege ve Akdeniz ekimden marta kadar kapatıyorsunuz. Bu aylarda bir hedef olarak 1 milyon emeklimize bir hafta, 10 günlük paketlerle külfetini kaldırabileceği önerilerle hizmet sunun.' Görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Projenin Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayacağını belirten Müezzinoğlu, "Ulaşım için de Türk Hava Yolları ile görüşüyoruz. Yol masrafında da bir kampanya sunulacak" diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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