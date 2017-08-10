Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, emeklileri ev sahibi yapmak için seferber oldu. Evi olmayan 25 bin emekli, aylık 300 TL taksitle ev sahibi olacak.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, emeklileri ev sahibi yapmak için seferber oldu. Bunun için 'talep projeleri' ve 'sosyal konut projelerinden yüzde 25 kontenjan ayrılması' şeklindeki 2 ayrı yöntem uygulayan TOKİ, bu yıl yaklaşık 25 bin emekliyi ayda ortalama 300 lira taksitle ev sahibi yapmayı hedefliyor.



PROJELERDE YER ALAN KONUTLARIN YÜZDE 25'İ EMEKLİYE



Takvim'in haberine göre, sosyal konut üretiminde dar ve orta gelir grubunun yanı sıra emekli vatandaşları da ev sahibi yapmak için yeni planları devreye soktuklarını anlatan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, her ilde ürettikleri projelerde yer alan dairelerin yüzde 25'ini emeklilere ayırdıklarını, geçen yıl 17 bin olan sayının bu yıl 20-25 binli bir seviyeye yükseltileceğini söyledi. Emekliler böylece ayda 300 lira taksitle ev sahibi olma imkanına kavuşacak.



GEREKLİ ŞARTLAR



Emeklilerin TOKİ'nin imkanından yararlanması için şu şartları taşıması gerekiyor:



Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, kendisine, eşine ve/veya çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması, hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 TL (İstanbul'da 3 bin 700 TL) olması, emekli olması.



























Kaynak: haberinburada



