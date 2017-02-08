

Başbakanlık Toplu konut İdaresi'nin (TOKİ) 2017'de inşa edeceği 65 bin sosyal konutun ayrıntıları belli oldu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, daha önceki açıklamasında, bu yılki 60 bin konut hedefini geçtiklerini belirtmişti. 2016'da tüm zamanların rekorunu kıran TOKİ, bu yıl 65 bin konut ihale edecek. Güneydoğu'ya 12 bin 750, Marmara'ya 12 bin 716, Karadeniz'e 10 bin 395 ev yapılacak.







EMEKLİLERE 15 BİN KONUT







'Herkes ev sahibi olsun' hedefiyle Türkiye'de dev projelere imza atan TOKİ, 2017 yılında emeklilere 15 bin konut inşa edecek. Dar gelirliler ve emekliler düşük fiyatlı kampanyalardan faydalanarak, ayda 300 lira taksitle ev sahibi olabilecek. TOKİ Başkanı M. Ergun Turan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:







Emekli vatandaşlarımızı Anadolu'da ortalama 250 liradan başlayan taksitlerle ve İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ise 350-400 liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli ödeme koşullarıyla yuva sahibi yapıyoruz. 2016'da 15 bin emeklimizi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz."







kaynak:milliyet