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Emekliye 514 Lira Ek Zam
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emekliye 514 lira ek zam

EMEKLİYE 514 LİRA EK ZAM

2010'dan sonra emekli olanları zam heyecanı sardı. Milli gelir hesaplarının değişmesinin 514 liralık artış getirmesi bekleniyor.

Tarih : 31 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Emekliye 514 Lira Ek Zam(7/10)9


Milli gelir hesaplarının değişmesi, refaha göre maaşı hesaplanan emeklileri heyecanlandırdı. Beklenen düzenleme yapılırsa, 2010'dan sonra emekli olanlar yeni bir zamma kavuşacak. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında kullanılan 'Güncelleme Katsayısı'ndaki en önemli parametre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) gelişme hızı. Takvim'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, 12 Aralık'ta, GSYİH hesaplamasıyla ilgili değişikliği açıkladı. Bu gelişmenin ardından 2010 yılı ve sonrası emekli olanların aylıklarının yeniden hesaplanması gündeme geldi. Yeni hesaplamanın yapılması, bu emeklilerin daha yüksek aylık almaları sonucunu doğuracak. Emeklilerin yıllık 514 lira artış elde etme imkanı olacak.



GÖZLER SGK'DA

Bu gelişme emeklileri heyecanlandırdı. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. Henüz yetkililerden bu konuda açıklama gelmedi ancak emeklilerde, 2017'nin ilk aylarında bir düzenleme yapılması beklentisi oluştu. Beklenen düzenleme yapılırsa, maaşlar yeniden hesaplanacak. 2010 ve sonrasında emekli olanlar da, 2017'de yapılacak çifte zam ve promosyonun yanı sıra ek maaş artışına kavuşacak..



 



kaynak:yenişafak








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