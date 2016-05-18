

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kıdem tazminatı, emekli promosyonu ve taşeron işçilerle ilgili düzenlemelerin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre emeklilere promosyon konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalar ile kıran kırana pazarlık yaptı. 10 milyon emekliyi ilgilendiren maaş promosyonunda 3 yıl için 200 lira ile başlayan pazarlığın en az 500 liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Hükümetin hedefi bu rakamı 600 liraya çıkarmak. Anlaşma sağlanması halinde herhangi bir banka 3 yıl için belirlenen rakamda emekliye ödemede bulunacak. Bu kapsamda taraflar arasında 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesinin detaylarını ise 65. Hükümet açıklayacak. Çalışma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre kıdem tazminatında AB modeli uygulanacak. Her çalışanın bir kıdem tazminatı hesabı olacak. Çalışanlar bu hesaptan var olan durumunu takip edebilecek.







FON KURULABİLİR







1 Ocak 2017'den itibaren uygulanması planlanan yeni kıdem modelinde bir Fon kurulması üzerinde duruluyor. Fon ile amaç tüm çalışanların haklarını alabilmeleri ve işverenin de ani para çıkış riskiyle karşı karşıya kalmasının önlenmesi. Çalışanların, kendi isteğiyle ayrılsa bile tazminat alabileceği bir formül üzerinde çalışılıyor. Alınan bilgilere göre daha önce birikmiş kıdem tazminatları için de kazanılmış hakların kaybedilmemesi için bir formül geliştirilecek. Çalışanlar işverenleri ile anlaşma yoluna gidebilecek. Örneğin 10 yıllık kıdem tazminatı olan bir çalışan Fon'a geçmek istediğinde yüzde 70-80 birikmiş alacağıyla Fon'a geçebilecek.







EN KAPSAMLI ÇALIŞMA







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemenin tamamlandığını belirtti. Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla düzenlenen sergi açılışında konuşan Soylu "Kamuoyuna sunmadığımız ama çalışma hayatı içinde bugüne kadar yaptığımız ve gerek çalışanlarımızın, gerek işverenlerimizin kendi var olan durumlarını net ve iyi görebileceği bir çalışmayı bitirdik" dedi.







ASGARİ ÜCRETTE KESİNTİ YOK







bakan Soylu, taşeron işçilerin kamuda özel sözleşmeli personel olarak istihdamı için gerekli yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağı sorusu üzerine, çalışmaların küçük bir detay dışında tamamlandığını açıkladı. Konuya ilişkin SGK, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın çalışması sürüyor. Asgari ücretli çalışanların gelir vergisi kesintisi nedeniyle maaşlarının 1.300 liranın altına düşmesi endişesini yaşadığını belirten Soylu, asgari ücrette gelir vergisi kesintisi yapılmaması yönünde ağustosta toplantı yapılacağını söyledi.