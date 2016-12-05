

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin konut sorununa çözüm üretmek için DenizBank ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla ilk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa'da emekliler için toplam 500 konutun inşası planlanıyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bir çok emeklinin ilerleyen yaşına rağmen kirada oturduğunu belirterek, emeklilerin ciddi derecede konut sorunun bulunduğunu söyledi.



EMEKLİLERDEN TALEP



Söz konusu sorunun çözüme kavuşturulması talebiyle çok sayıda emeklinin kendilerine başvurduğunu ifade eden Ergün, bu kapsamda TOKİ yetkilileri ile iletişime geçerek, talebin yoğun olduğu illerde emeklilere ayrı bir kontenjan ayrılmasını istediklerini kaydetti. TOKİ'nin emeklilere yönelik projelerine rağmen emeklilerin konut sorununun devam ettiğini dile getiren Ergün, dernek olarak bu sorunu çözmek için sorumluluk almaya karar verdiklerini bildirdi.



TÜRKİYE'YE YAYILACAK



DenizBank ile yapılan işbirliğiyle en yoğun talebin olduğu iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emeklilere yönelik konut projelerine başlayacaklarını aktaran Ergün, şöyle devam etti: "1 milyon üyesiyle TÜED, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak, dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin sorunlarına çözüm üretiyoruz. DenizBank ile yaptığımız iş birliğiyle de emeklilerin konut sorununa çözüm üreteceğiz."



PROJELERİN ORTAK ADI 'DENİZKENT'



Yüzme havuzu, açık ve kapalı otopark alanı ile sosyal imkanlara sahip konutların projelerinin emeklilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çizildiğini belirten Kazım Ergün, şu bilgileri verdi: "Projelerin hayata geçirilmesi doğrultusunda ciddi mesafeler aldık. Bu ay içinde Bursa, gelecek ay İstanbul, ilerleyen aylarda ise Ankara'daki projenin temelini atacağız. Emeklilerin bütçelerine uygun fiyat ve ödeme planı dahilinde bu iş birliğini 81 ilde hayata geçireceğiz. Projelerimizin ortak adı 'Denizkent' olacak."







kaynak:memurlar