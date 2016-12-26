Yeni yılda tüm emeklileri çifte zam ve promosyon bekliyor. Ayrıca 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine yeni yılda ikramiye farkı ödenecek



2017'de emekliler 2 kez zam alırken, promosyon ile de ek gelire kavuşacak. Ayrıca memur emeklilerine ikramiye farkı da yıl içinde ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak.



Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak, ayrıca oluşursa enflasyon farkı verilecek. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73, Temmuz artışı ise yüzde 3.59 olacak. Memur emeklilerinin enflasyon farkı ise Ocak'ta olmayacak, Temmuz'da yüzde 0.59 oranında oluşacak.



Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3, Temmuz'da yüzde 4 + 0.59 zam yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, yeni yılda çifte zammın yanı sıra promosyona da kavuşacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın bu hafta emeklilere promosyon müjdesini açıklaması bekleniyor. Ocak'ta da emeklilere promosyon ödemelerinin başlaması planlanıyor.







FARK MART'TA CEPTE



Yeni yılda memur emeklilerine ayrıca ikramiye farkı var. 30 yıldan fazla çalışması olmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. İkramiye farkı Ocak'ta yürürlüğe girerse, hemen başvurusunu yapanlar Mart'ta para alacak..







kaynak:sabah