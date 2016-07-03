

9 Milyona yakın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz zammı için gün sayıyor. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışının oranını Pazartesi günü öğrenecek.







İlk 6 aylık enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Belirlenen artış bu ayki maaşlarına yansıtılacak ve emekliler maaşlarını ödeme günlerinde zamlı olarak alacak.







Emeklilerin meraklı bekleyişi sürerken; İlk 5 aylık enflasyon yüzde 3.15 çıktığı için, uzmanların tahminleri 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 civarında zam'da yoğunlaşıyor.







TAHMİNLER NE DİYOR?







İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 4 olarak gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu ay maaşında 35 ile 152 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük maaş 874 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Temmuz artışı yüzde 4 çıkarsa, bu maaş 34 lira 96 kuruş yükselerek 909 lira 15 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri arasında en yüksek maaş ise halen 3 bin 814 lira. Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa, bu maaş 152 lira artışla 3 bin 966 liraya ulaşacak.