O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

emeklinin zamlı maaşı ne zaman belli oluyor ?

EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı, pazartesi belli oluyor. Zam yüzde 4 olursa, maaşlarda 152 liraya varan artış olacak.

Tarih : 03 Temmuz 2016, 11:23
Puan Ver : Emeklinin Zamlı Maaşı Ne Zaman Belli Oluyor ?(5.6/10)10


 9 Milyona yakın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz zammı için gün sayıyor. Enflasyona göre zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışının oranını Pazartesi günü öğrenecek.



İlk 6 aylık enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Belirlenen artış bu ayki maaşlarına yansıtılacak ve emekliler maaşlarını ödeme günlerinde zamlı olarak alacak.



Emeklilerin meraklı bekleyişi sürerken; İlk 5 aylık enflasyon yüzde 3.15 çıktığı için, uzmanların tahminleri 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 civarında zam'da yoğunlaşıyor.



TAHMİNLER NE DİYOR?



İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 4 olarak gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu ay maaşında 35 ile 152 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük maaş 874 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Temmuz artışı yüzde 4 çıkarsa, bu maaş 34 lira 96 kuruş yükselerek 909 lira 15 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri arasında en yüksek maaş ise halen 3 bin 814 lira. Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa, bu maaş 152 lira artışla 3 bin 966 liraya ulaşacak.








Etiketler: Emeklinin  Zamlı  Maaşı  Ne  Zaman  Belli  Oluyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER