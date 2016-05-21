

11 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren önemli bir çalışma yapılıyor. Emeklilerin zam sisteminde değişiklik gündemde. Üzerinde çalışılan yeni sisteme göre; emeklilerin maaş zammında yaş ve geçim durumu en önemli kriter olacak.







YAŞLI EMEKLİYE YÜKSEK ZAM







Yaşlı emekliye daha yüksek oranlı zam verilebilecek. Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken emekliler, en yüksek artışı alabilecek. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin; 80 yaş ve üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek.







Takvim'deki habere göre; 80 yaşında bin 100 lira aylığı olan bir emekliye 2 bin 200 lira maaş verilebilecek. Hem geçim hem de yaşlılık kaynaklı bakım sıkıntısı çeken 75-80 yaş arasındaki emeklilere, 80 yaş üzerine yapılacak zamdan biraz daha az ama yine de 50 yaş emekli zam oranından çok daha yüksek zam verilmesinin yolu açılacak.







MİRASÇIYA MAAŞ







Yeni sistem hayata geçerse, halen çalışan veya çalışma çağında bulunan emeklilere ise daha stabil oranda zamlar söz konusu olacak. Yaşlı emeklinin vefatı halinde yüksek ücreti varislerine kalmayacak. Varislerin alacağı emekli maaşı eski sistemde hesaplanan 'asıl maaş' ile sınırlı olacak. Sistem hayata geçerse, tüm emeklilerin maaş zammı farklı olacak.







MEVCUT SİSTEM NASIL?







Mevcut sistemde; SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşmede belirlenen oran kadar artırılıyor. Hükümet, hem geçen yıl hem de bu yıl ekstra zam düzenlemeleri yaparak emeklilerin gelirinde önemli artışlar olmasını sağladı. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri seyyanen zamlar aldı. Bağ-Kur emeklilerinin de kesintileri kaldırıldı.