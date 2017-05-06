

Emeklilerin yüzünü güldürecek pek çok düzenlemeye imza atan hükümet, yeni müjdeler için de kolları sıvadı. Gündemde intibak var. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, emekli maaşları arasında dengenin sağlanması konusunu masaya yatıracak. Kurul'dan çıkacak karar merakla bekleniyor. Ev ve işyerlerini gezerek vatandaşların nabzını tutan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi yönünde gelen talepleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na taşıyacak.







Kurul, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması için yapılabilecekleri masaya yatıracak. Düşük ve yüksek maaşlar arasındaki farkın azaltılmasına, emekli aylıkları arasında dengenin sağlanmasına yönelik formüller görüşülecek. Kurul ayrıca; asgari ücrette iyileştirme, kıdem tazminatı mağduriyetlerinin çözülmesi, işsizliğin azaltılması, teşvikte destek şartlarının kolaylaşması yönündeki talepleri de ele alacak. Hükümet, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması ve gelirlerin artırılması için bugüne kadar pek çok düzenlemeye imza attı. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişi 355 liraya varan intibak zammı aldı.







kaynak:ahaber