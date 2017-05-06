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emeklinin zam oranı belli oluyor

EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

Hükümet emeklilere intibak müjdesi hazırlığında. Emekli maaşları arasında dengesizliğin giderilmesi konusu EKK'da masaya getirilecek

Tarih : 06 Mayıs 2017, 12:09
Puan Ver : Emeklinin Zam Oranı Belli Oluyor(7/10)4


Emeklilerin yüzünü güldürecek pek çok düzenlemeye imza atan hükümet, yeni müjdeler için de kolları sıvadı. Gündemde intibak var. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, emekli maaşları arasında dengenin sağlanması konusunu masaya yatıracak. Kurul'dan çıkacak karar merakla bekleniyor. Ev ve işyerlerini gezerek vatandaşların nabzını tutan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi yönünde gelen talepleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na taşıyacak.



Kurul, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması için yapılabilecekleri masaya yatıracak. Düşük ve yüksek maaşlar arasındaki farkın azaltılmasına, emekli aylıkları arasında dengenin sağlanmasına yönelik formüller görüşülecek. Kurul ayrıca; asgari ücrette iyileştirme, kıdem tazminatı mağduriyetlerinin çözülmesi, işsizliğin azaltılması, teşvikte destek şartlarının kolaylaşması yönündeki talepleri de ele alacak. Hükümet, emekli maaşları arasındaki dengenin sağlanması ve gelirlerin artırılması için bugüne kadar pek çok düzenlemeye imza attı. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişi 355 liraya varan intibak zammı aldı.



 



kaynak:ahaber








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